卢旺达总统指法参与种族大屠杀

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网援引外媒报道，在卢旺达总统保罗•卡加梅再次指控法国"参与"了1994年造成80万人死亡的大屠杀之后，泫国周六决定取消参加纪念卢旺达种族大屠杀20周年活动。

这一决定标志着两国间因猜忌而恶化的关系再次受阻，尽管双方在2010年曾和解。双方争执的关键在于法国及其军队支持卢旺达胡图族政权的问题，而该政权是针对图西族大屠杀的罪魁祸首。 卡加梅总统在即将出版的《青年非洲》周刊的访谈中谴责法国和比利时"直接参与种族大屠杀的政治筹划"，"法国甚至参与行动"。 他指控1994年6月在联合国授权下部署在卢旺达南部开展"绿松石行动" 的法国士兵是发生在1994年4月至6月间大屠杀的"同谋"，而且还是"积极参与者"。 法国外交部发言人罗曼•纳达尔强调说，"法国对无法参加纪念种族大屠杀20周年活动深感遗憾，因为它一心想参加纪念受害者活动，并与卢旺达百姓一起哀悼"。 【美国之音电台网站4月5日报道】在卢旺达总统宣称法国当年参加了卢旺达种族大屠杀之后，法国取消了参加纪念卢旺达种族屠杀20周年仪式的计划。 法国外交部一名发言人说，法国对这一指控感到震惊。他说，这种指责和两国间正在进行的和解背道而驰。