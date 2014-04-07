斯利姆的反击：欲推迟墨西哥开放电信市场

哈新社阿斯塔纳讯，据福布斯中文网报道，墨西哥电信巨头卡洛斯•斯利姆•埃卢对墨西哥当局打破其电信垄断的一个破天荒的决定快速进行了反击。双方的对峙走上法庭，本周，美洲电信公司针对墨西哥电信监管机构联邦电信协会的判决申请诉前禁令，该判决认定，由这位世界第二大富豪执掌的该电信巨头是墨西哥手机市场的一个"优势经济主体"--换言之，这位世界第二大富豪主宰着墨西哥电信市场。

2月，IFT宣布了对"市场形成垄断"的几家公司：斯利姆的美洲电信、墨西哥电信公司、墨西哥电信无线通信公司、卡索集团、因布萨金融集团，以及由墨西哥亿万富豪埃米利奥•阿兹卡拉伽执掌的电视巨头墨西哥电视集团。把斯利姆控股的工业巨头卡索集团和金融机构因布萨金融集团列入其中被认为是不合理的，原因是它们没有直接涉足电信行业。不过，IFT认为，这两家公司都隶属于同一个集团，有着相同的"经济利益"。 有迹象表明，一项旨在促进电话和电视行业竞争的新电信法案存在很大争议，墨西哥电视集团也申请了诉前禁令，反对IFT的裁定。 周二，美洲电信公司代表墨西哥电信公司、墨西哥电信无线通信公司、卡索集团和因布萨金融集团，向墨西哥证券交易所报告了申请诉前禁令的情况。美洲电信公司还表示，墨西哥电信公司和墨西哥电信无线通信公司已针对IFT的判决分别申请了禁令。墨西哥电信公司控制着80%的墨西哥固定电话市场；墨西哥电信无线通信公司控制着墨西哥70%的移动电话市场。 墨西哥城的两家联邦法院同意受理美洲电信和特莱维萨传媒集团的上诉，不过拒绝了卡索集团和因布萨金融集团提出的"临时中止"IFT对它们做出的"优势经济主体"裁定的请求。 这两家法院将对IFT行动的合宪性进行审查，这一程序可能会持续数月。一些分析师认为，诉前禁令申请也可能是缓兵之计，以推迟向国内外竞争对手开放电信市场。 斯利姆反击的决定符合外界预期。自从IFT宣告他的公司对市场形成垄断，美洲电信就提出了付诸法律行动的可能性。上周，斯利姆•埃卢的大儿子、美洲电信的董事长卡洛斯•斯利姆•多米特猛烈抨击了这项裁定。"我们不明白，一家公司为什么要为它的竞争对手免费提供服务，得不到任何营收。"多米特在墨西哥城举行的新闻发布会上表示。 美洲电信在上周发表声明表示，部分新规是充公性质的，并造成长期缺乏竞争者投资，最终损害消费者利益。这项法案包括所谓的美洲电信不对称管制规定，迫使这家公司允许竞争的手机运营商免费接入它的网络。 同样是在本周，IFT命令美洲电信"大幅"降低其部分收费。该公司在周二提交给墨西哥证券交易所的声明披露，从4月至12月，美洲电信公司将被迫降低对从竞争对手网络打来电话的收费。从2014年4月6日起，至2014年12月，移动网络运营商墨西哥电信无线通信公司将只允许向竞争运营商网络的来电收取每分钟20分（大约2美分）的费用，低于当前的31分。美洲电信对此极其不满，并在声明中表示："决议中提到的收费标准低于大多数国家相同服务正在执行的收费标准。" 预计，新的商业环境将影响到美洲电信的利润率。从进入2014年以来，该公司在纽约证券交易所和墨西哥的股价就一直下跌。 据估算，斯利姆的个人净资产是714亿美元，为全球第二大富豪。阿兹卡拉伽目前的个人净资产是30亿美元，在墨西哥亿万富豪中排名第九。