美国驻伊使馆就巴格达国际机场安全发出警告

哈新社阿斯塔纳讯，据环球网报道，美国驻伊拉克大使馆6日在其网站发布紧急通告，警告美国公民近日不要前往巴格达国际机场。

通告说，"因为收到特定的威胁情报，直至4月8日，美国政府和使馆相关人员将被禁止使用巴格达国际机场。出于谨慎考虑，我们也警告美国公民避免通过巴格达国际机场进行旅行。"但通告没有说明收到何种威胁情报。 通告说，美国驻伊拉克大使馆建议所有在伊拉克境内的美国公民保持警惕，并适当提高个人安保措施。通告建议美国公民保持低调，不时变换出行的日期、时间和路线，并在驾车行驶和进出车辆时保持警惕。 通告说，在伊拉克的美国公民一旦遇到紧急情况，应第一时间与美国驻伊拉克大使馆联系。 伊拉克将于本月30日举行新一届国民议会选举，这是在2011年底美军撤军后伊拉克举行的首次大选。 自去年年初以来，伊拉克恐怖活动和暴力袭击事件频繁发生，安全形势严峻。根据联合国伊拉克援助团发表的公报，2013年伊拉克发生的各种恐怖袭击和暴力冲突共导致8868人死亡，其中7818人是平民，另有超过1.8万人受伤，为近年来最多。