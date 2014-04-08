法国减赤或向社保开刀

哈新社阿斯塔纳讯，据欧洲时报网援引《回声报》周一（7日）指出：执政当局预定3年内在公共开支中节约500亿欧元，在这个撙节计划中，国家单位应节省170亿欧元，社会保险机构节省230亿欧元，地方行政单位节省100亿欧元。

法新社向财政部求证时，财长萨班身边的人证实"节约的规模巨大"，但未证实也未否认《回声报》列出的数字，只强调目前仍在研究，日后做出决断。 国家：170亿欧元 《回声报》未说明消息来源指出：政府的撙节计划仍等待最终敲定，预定由国家单位和550个国立公共服务专业机构节省170亿欧元。其主要措施为：继续冻结开支总额（债务利息和公务员退休金除外），在政府各部的开支中，3年内在雇工预算上节省大约10亿欧元。私营部门应该接济扶助型合同。对不再有权享受失业补助金的失业者提供的特别关注补助金，其发放标准将收紧。 公务员将再次作出贡献，目的是使公务员的工资总额几乎保持不变（今年为806亿欧元），因此2015年和2016年至少两年内将冻结公务员的工资底薪指数（涨薪的标准）。 奥朗德曾宣布2017年以前，5年内在教育部门招聘6万人的计划，现在可能被迫修改指标，将"刨除"1万人至1.5万人。 通过削减资源或合并机构，国立机构（各大学、法国气象局、国立科研中心、环境和能源控制署（ADEME）、国家电影中心（CNC）、各地工商会等）将节省大约30亿欧元。 社会保险机构：230亿欧元 2013年和2014年初决定的改革（基本和补充退休金、家庭、失业保险等）将节省一些开支。但还不够。在疾病保险机构的报销开支方面，将史无前例地在3年内节省100亿欧元。换句话说，除了至今制定的每年节约计划应可获得60亿余欧元以外，还将再多节约将近40亿欧元。因此每年将额外削减10亿欧元的保健开支，直到2017年。目标是2015年、2016年以及2017年每年的保健开支涨幅不超过2%，甚至其中一年涨幅可能抑制在1.75%。 如何落实？卫生部长图雷纳女士保证对用户将"不会不再报销保健费用"。主要措施为整顿医院、降低医药价格或加速发展同类平价药物。 《回声报》坚称政府将不触动"基本的家庭补助金"，但可能对某些次要的补助进行削减。 地方行政单位：100亿欧元 主要措施为3年内减少100亿欧元的国家拨款。2015年应至少减少30亿欧元，而不是此前预定的15亿欧元。2016年和2017年也将减少大约30亿欧元的国家拨款。 如何吸收拨款减少的冲击？国家将向地方行政单位提出一项公约，附加一些扶助措施，譬如在建筑住房技术标准方面，限制地方行政单位规定的标准数目。也将鼓励地方行政单位之间联合和有效及合理的管理。 为此，第二套权力下放改革法案将取消有关权限的一般条款，并在国家拨款方面引进"奖惩"原则，以鼓励地方行政单位各个机构之间的互助合作。为了抑制工资总额的增加，国家也将对地方公务员的职业升迁速度减速，并继续冻结公务员的工资底薪指数。