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    18:25, 08 四月 2014 | GMT +6

    伊朗与巴基斯坦开始海军联合演习

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    哈新社阿斯塔纳讯，据俄罗斯之声报道，伊朗与巴基斯坦于周二在霍尔木兹海峡开始举行联合海军演习。据伊朗通讯社报道，参加演习的有两国的舰队，包括潜艇和辅助船舶。

    演习是在具有战略意义的霍尔木兹海峡水域进行。该海峡居世界过境石油量的第五位。演习的目的在于加强两国在军事领的合作。

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