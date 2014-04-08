以色列总统开微博吸引五万多粉丝

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，在开设微博后发的第一则帖子中，佩雷斯说，"中国的朋友们，我非常高兴开通自己的微博、接受网友留言并与你们直接交流。我想与你们在线聊天、回答你们的问题。欢迎大家提问！期待不久后的访华！"

很快有3800多人在这则帖子后面留言。很多人对佩雷斯和以色列都持相当友好的态度。 一名网民在回帖中说，以色列人是中国的忠实朋友。以色列很多东西都是中国学习的榜样 。 "1.一流的教育，据说在上大学的青年，一旦国家号召立刻上战场，战死沙场的爱国精神教育，我们自叹不如。2.超强的军事，空军最短的起飞时间，最快的反应速度。真枪实弹的战争。3.最会做生意的人，无可厚非。4以色列是个知恩图报的国家！" 另一位网民说，"我身边有许多人都十分钦佩以色列国，犹太民族的奋斗历史如同传奇一般。欢迎您来中国。 " 还有网民称赞以色列是一个伟大的国家，"强大的创新力全球难逢敌手，太值得中国学习了。" 网友还赞誉以色列为保卫自己的国民而做出的努力，"别的不讲，单从以色列对自己国民的态度上就让人钦佩。" 也有网民把以色列的情况同中国联系在一起。一位网友写道："请问：以色列如何防止政府官员腐败？如何让政府为人民服务？" 也有网友在回帖中不乏幽默：伟大的以色列朋友，你们能帮忙找找MH370么？ 佩雷斯不是第一个在中国开设微博的外国领袖。 英国首相卡梅伦去年11月底在访问中国前夕开设了微博，已经发表了22个微博，现在有82万多粉丝。 澳大利亚前总理陆克文可能是在中国微博上最早开帐户的外国领袖。 他不仅开微博帐户，而且自己用中文发表微博。 陆克文已经发表了286条微博，有58.6万多粉丝。