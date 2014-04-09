英国政府限制移民政策受到新的批评

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC报道，英国"招聘与就业联合会"（REC）星期二发表就业报告，形容英国可招聘人员的数量出现大幅下滑。

报告说，就在政府试图限制非欧盟国家移民数量的同时，企业用人需求仍然持续上升，有技能工人短缺严重，受影响最大的是IT、工程和建筑行业。 报告还说，永久性工作位置人员短缺达到了2004年10月以来的最高点，而非全职和临时雇员的招聘更为困难。 招聘与就业联合会表示，政府在主张提高英国工人技能的同时，应该首先解决对高技术工人的签证限制问题，让企业得到扩充的机会。 缺乏技能 报告说，英国劳工市场一直没有达到其应该达到的繁荣状况，主要原因是长期失业的核心群体并不具备空缺就业岗位所需要的技能。 人们注意到，报告的上述内容明显同一些反移民人士的立场相互矛盾。例如，英国独立党领袖法拉杰声称，英国的许多就业位置，包括已经被移民占据的一些位置，都是英国工人能够填补的。 招聘与就业联合会并不是第一个就英国政府限制移民政策发出警告的机构。英国移民事务部长詹姆斯•布罗肯希尔曾在3月份发表有关移民抢英国工人饭碗的讲话，引起商界领袖的批评。 英国"企业主管协会"（IoD）主席西蒙•沃克形容政府的立场"虚弱而可怜"，并且强调"英国是一个从移民的技能与思想中受益的开放的商业社会。"