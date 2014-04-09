日本今年捕获的成熟雌鲸有九成多已怀孕

哈新社阿斯塔纳讯，据人民网报道，日本水产厅８日宣布，今年１月３日至３月１３日在南极海域实施的"调查捕鲸"共捕获了２５１头南极小须鲸，其中的成熟雌鲸有９１．４％已怀孕。水产厅声称"这显示小须鲸保持了良好的繁殖状况"。

捕鲸船队已经于本月５日返回日本。日本原计划今年在南极海域捕杀９３５头鲸，但是由于反捕鲸团体"海洋守护者协会"的抗议活动等因素，实际的捕获数不到计划的３０％，不过仍大幅超过了上年度的１０３头。

国际捕鲸委员会１９８６年通过《全球禁止捕鲸公约》，禁止商业捕鲸，但允许以科研为目的猎捕。日本农林水产省下属的"日本鲸类研究所"获得日本政府特别许可，从１９８７年开始以"调查捕鲸"的名义在南极海域捕鲸，对象包括南极小须鲸、长须鲸和座头鲸等，每年捕杀数量可达数百头。

日本迄今通过"调查捕鲸"获得的鲸肉通常都上市销售，一些日本餐馆出售鲸肉，招致国际社会指责。反捕鲸团体称，日本以科研为名，行商业捕鲸之实。

联合国海牙国际法院３月３１日就澳大利亚诉日本捕鲸案作出判决，认定日本每年在南极海域的捕鲸并非出于科研目的，要求日本停止这一活动。日本政府决定接受判决，年内不在南极海域重新捕鲸，但是正在研究通过削减捕杀头数等手段，争取在２０１５年之后重新开始捕鲸。

水产厅表示，对于此次捕杀的南极小须鲸，也希望上市销售，但是现在正在详细调查国际法院的判决，如何处理仍在研究。

海洋守护者协会的船只多年来在南极海域追踪日本捕鲸船，双方屡次发生冲突。为了对抗抗议活动，日本海上保安厅在捕鲸船上派驻了职员。