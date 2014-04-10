伊朗最高领袖：坚持不放弃核计划

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，哈梅内伊说，任何人都没有权利在伊朗核成就上讨价还价。伊朗最高领袖哈梅内伊周三（9日）表示，支持伊朗继续坚持开展核谈判，但决不会放弃核计划。

哈梅内伊当天在德黑兰会见部分核科学家时说，伊朗同意谈判，是为了"打破与国际社会的敌对氛围"。 哈梅内伊说，伊朗应在不放弃核计划已取得成果的同时，解决围绕伊核问题的争议。 他说，在与伊核问题六国谈判的同时，伊朗不会放弃或者放慢核技术研发的进程。 伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）8日在维也纳开启第三轮对话，商讨起草伊核问题全面协议。 各方谈判人员计划在结束维也纳两天的谈判后开始起草有关伊朗核问题的解决方案。 会谈结束后，欧盟外交事务负责人阿什顿表示，伊朗与六国旨在达成明确协议的核问题谈判，将在5月"进入到下一个阶段"。 在与伊朗外长扎里夫发布的联合声明中，阿什顿说，各方将进入到谈判的下一个阶段，目标将是缩小所有主要领域的分歧，就可能达成的全面协议的具体细节进行谈判。 扎里夫讲话称，伊朗已与全球主要大国达成协议，就核问题协议中多达60%的内容达成了共识。 他稍早曾表示，外界无法在核活动上向伊朗施加任何影响。 上述协议需要在7月20日截止日之前完成。 一位美国高级官员表示对前景不感到乐观，不过他强调各方都承诺继续做出努力。 2013年11月，伊朗与国际调停六方在日内瓦达成了限制伊朗核计划以换取美欧暂停部分涉伊制裁的协议。 这一协议于2014年1月20日生效，有效期为6个月。 协议规定，伊核问题六国与伊朗应在这段时间内，制定解决伊朗核问题的全面协议，并取消针对伊朗的国际制裁。