咖啡护肝 可降肝硬化风险

哈新社阿斯塔纳训，据俄罗斯商报消息，新加坡最新研究显示每天喝至少2杯咖啡的人，非病毒性肝炎造成的肝硬化死亡率可降逾6成。不过研究未发现咖啡能降低病毒性肝炎引发的肝硬化死亡风险。

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院、杜克─新加坡国立大学医学研究院的研究团队负责此研究。研究调查时间介于1993到2011年，分析6万3,275名新加坡华人的饮食、生活习惯、疾病史，这些华人年龄介于45到74岁。研究平均追踪时间为15年，其中114人死于肝硬化。 研究中比较咖啡、酒精、红茶、绿茶、非酒精饮料的饮用量，与肝硬化死亡率是否相关。结果显示，比起不喝咖啡的人，日饮1杯咖啡的新加坡华人，因为非病毒性肝炎导致的肝硬化死亡率降低39％，日饮2杯以上的咖啡，风险降低66％。 研究主持人、苏瑞福公共卫生学院副教授许恩佩表示，虽然亚洲人罹患病毒引起的B型肝炎案例较多，咖啡对这些患者帮助不大，不过由于亚洲年轻人的生活方式逐渐西化，非病毒性肝炎造成的肝硬化案例料将增加，咖啡则能帮助这些人。许恩佩指出，这是首次有研究显示，咖啡对降低非病毒性及病毒性肝炎的肝硬化死亡率有差异，这也可解释西方与亚洲对咖啡降低肝硬化死亡风险的研究，为何有不同的结论。此研究刊登在最新一期的《肝脏病学杂志》。