哈萨克斯坦内务部开展技能大练武

哈新社阿斯塔纳消息，哈萨克斯坦正在开展由内务部工作人员、官兵，紧急情况部消防人员及相关的一些执法部门参加的技能大练武。

哈萨克斯坦国家安全委员会秘书长霍加姆加若夫任技能大练武总指挥。 哈国政府总理卡里姆∙马西莫夫将监督技能大练武全过程。