中国即将成为第一旅游大国

哈新社阿斯塔纳讯，据纽约时报报道，经历了漫长煎熬的衰退期，旅游业是少数几个早早反弹、有助于重振全球经济的行业之一。去年，旅游业占全球经济的9.5%（近7万亿美元），拥有2.66亿从业人员，约占全球工作人数的9%。下面是与世界旅游理事会(World Travel and Tourism Council)的总裁兼首席执行官，英国的大卫•斯考希尔的谈话节选，关于各国如何将旅游业的经济收益最大化。

问：过去五年间，全球旅游市场有什么改变？ 答：不管是在经济衰退期还是成长期，旅游业一直都十分繁荣，比世界经济增长率高出1%到1.5%。 在衰退期，经历了雷曼兄弟公司倒闭之后，旅游业内有些领域损失惨重，特别是酒店行业，因为对投资的需求枯竭了，在那段时期，航空业内的供给状况也不大理想。但我们还是成功地实现了四年的持续增长，现在，我们预测在2014年，旅游业的全球增长率将在4.3%左右。 问：过去四年来，哪些国家为增长率做出了贡献呢？ 答：大多数增长点来自亚洲。随着时间推移，重心开始慢慢偏离美国和欧洲。我们预测，到2027年，中国将赶上美国，成为世界最大的旅游经济体。 问：为什么？ 答：安永(Ernst & Young)公司预测，到2030年，中国将有近十亿人口进入中产阶级，拥有可用于国内外旅游的可支配收入。十年前，中国政府选择旅游业作为经济发展的关键支柱，他们在经济衰退曲线之前便开始投资高铁、综合酒店和机场，吸收中产阶级的收入增长。如今，他们正忙于在全国修建69个机场，未来全国所有人距离机场的车程都在90分钟以内。 还不仅仅是国内旅游。在过去三年里，中国做境外游的人数增长了一倍，达到一亿。预计到2020年，这个数字将达到两亿。 问：目前哪个国家的游客最多？ 答：据统计，全球游客最多的国家依次仍是法国、美国、中国和西班牙。2012年，法国接待了8300万名游客，仍然遥遥领先，同年美国接待了6700万名游客，中国和西班牙各自接待了5700万名游客。 问：为发展旅游业，一个国家应当采取什么措施呢？ 答：限制旅游的一个重要因素就是，70%旅游者仍然需要到使馆去办理出境游手续。 英国游自2005年起一直停滞不前，很大程度上要归咎于签证手续。如果你想在假日游览欧洲，可以去办理申根签证，它允许你访问欧洲的25个申根国家。但如果你想去英国，就算只呆几天，也得在领馆外面排队等待，交钱、与签证官面谈，再办一份签证。 墨西哥则完全与此相反。如果你成功得到了美国签证，就会被墨西哥完全接受，他们会允许你入境，完全不必再办一次手续。世界上有很多小国家在这方面取得了巨大的进展。拉丁美洲和亚洲的一些国家开始提供普通签证，它们正在像申根模式的方向发展。 问：那安全性怎么样呢？ 答：这要取决于每个国家决定如何管理安全手续，在最广义的范围内保护他们的国家。但我们提倡实现所有手续的自动化，让所有涉及的安全机构可以实现协作。打个比方，如果我想去澳大利亚，我把自己的信息传到网上，几秒钟后就可以得到反馈。 我们提倡人们使用电子手续，这样95%的人就可以自动得到签证。"911"事件十年以来，美国损失了6000亿美元的旅游收入，因为国防部没有批准足够的旅游签证，导致供不应求。美国的体制在变得更有效率，但仍然有待改进。