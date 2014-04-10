基辛格点评中国五代领导人：江泽民曾被外界低估

哈新社阿斯塔纳消息，据新华网源引人民网报道，美国前国务卿基辛格见过新中国成立后的五代领导人。他今天在美国亚洲协会政策研究所成立仪式上回答"中国五代领导人哪位给他留下的印象最深刻的问题"时表示，中国五代领导人，每一代都代表了历史经验的一个阶段。如果没有前一代领导人，那么任何一代都不可能取得他们已经取得的成就。

基辛格说，毛泽东是建国之父，统一了全中国。在开国大典上，毛泽东说中国人民站起来了。他结束了中国人民的深重苦难。

基辛格表示，根据我的理解，在中国人民看来，毛泽东的功绩是统一了全中国。邓小平继承了毛泽东的部分遗产，同时解放了中国人民杰出的创造力和非凡的能量。在毛泽东时代，不能想象能够说出"不管白猫黑猫，抓住老鼠就是好猫"这样的话。江泽民在就任之初被外界大大低估，他将中国重新带回了国际社会。胡锦涛认为，中国已经饱受动乱，现在需要稳定。现在中国又有了新的领导人，希望通过改革党和改革这个国家，再次使中国实现巨大进步。

基辛格最后表示，不能抽象地比较中国每一代的领导人。他们只符合所处时代的要求。