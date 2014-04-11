专家：女性常看朋友自拍照会自惭形秽

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC报道，研究显示，花费大量的时间在脸书（Facebook）上看朋友的照片可以让女性对自己的体形外表没有安全感。

女性花在观看手机自拍照和其他社交媒体照片的时间越长，她们就越会从负面角度衡量自己。 英国和美国的专家说，朋友的照片可能比名人的照片更具有说服力，因为你认识他们。 这项研究第一次把使用社交媒体的时间与欠佳的体形外表联系起来。 众所周知，大众媒体会影响人们对他们自我体形外表的感受。但是，人们对社交媒体对自我体形外表的影响却所知甚少。 年轻女子尤其是社交网站的常客，而且她们向网络上传自拍照的数量也比男人多很多。 为了研究社交媒体对自身体形外表的影响，苏格兰的斯特拉思克莱德大学、美国的俄亥俄大学和爱荷华大学队188名美国大学女生进行了调查。 被访者就她们的脸书使用状况、饮食和锻炼方式以及她们的身体形象回答提问。

"不切实际的形象" 这项在西雅图举行的一次会议上宣布的研究结果并没有发现社交媒体与厌食症有关联。 但是，它的确发现在社交网络上花的时间与负面比较自身体形之间存在关系。 女性在脸书上花的时间越多，她们就越会拿自己的体形与她们的朋友的相比较，她们也越会对自己的外表感到消极。 斯特拉思克莱德大学的佩蒂娅•埃克勒说："长时间呆在脸书上与培养不良的饮食习惯没有联系，但是却与欠佳的身体形象有联系。" 她说："在社交媒体上对身体形象的关注可能比在传统媒体上的更危险，因为在社交媒体上都是些我们认识的人。" "这些比较更贴近我们，与我们关系更大。但它们也许同我们在传统媒体上看到的形象一样不切实际。"