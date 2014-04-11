中非冲突升级致数十人丧生 安理会决议部署维和部队

哈新社阿斯塔纳讯，据国际在线消息：据中新社电，中非共和国最近两天局势动荡，暴力冲突升级，已经造成数十人丧生。安理会当地时间10日一致通过决议，向中非部署联合国维和部队。

当地警方称9日的冲突造成30人死亡，其中大部分是平民。另有媒体报道说，10日的冲突初步统计已造成13人死亡。

安理会10日通过的第2149号决议授权向中非共和国部署一万名维和士兵和1820名警务人员，承担制止暴力冲突、支持过渡、保护平民、监测边境地区以及维护联合国补给线路的畅通等任务。

决议同意联合国秘书长潘基文的建议，即联合国需要大约6个月的时间为部署维和部队进行相应的准备工作。联合国准备首先向中非部署一个过渡小组，为9月15日前向维和部队移交权力做好准备。

中非共和国局势事实上已陷入长期动荡的局面。民兵组织"反巴拉卡"成员与前"塞雷卡"成员最近在首都班吉等地冲突不断，激战已造成数千人伤亡。中非共和国是在今年年初向潘基文正式请求部署联合国维和部队的。目前大约已陆续有6000名非盟士兵和2000名法国士兵在中非执行维和任务。