美最新研究：减少血液铜含量能“饿死”癌细胞

哈新社阿斯塔纳讯，据人民网援引英国《每日邮报》网站4月10日报道，一项最新研究结果表明，癌症患者服用可减少血液中含铜量的药物能够"饿死"癌细胞，进而达到治愈病症的目的。

这项研究由美国北卡罗来纳州杜克大学的研究团队完成。 研究人员称，食用太多绿色蔬菜和海产品会导致血液中含铜量过高，而这与恶性黑色素瘤以及乳腺癌、肺癌和甲状腺癌存在关联。不过，这并不是说血液中的铜会引发癌症，而是据信铜能够帮助癌细胞"呼吸"。由此，降低血液中的含铜量将有可能减缓癌细胞生长和发展。 并且，此前有研究显示，饮用水中的铜，即使符合有关安全标准，也会加快老鼠体内肿瘤的生长速度；与之相反，降低铜含量则可延缓肿瘤生长。 在试验中，杜克大学研究团队发现，对于由BRAF基因突变引发癌症的形成，铜含量的高低起了一定的作用，"不论是在老鼠还是人类细胞上进行的试验，均显示铜是肿瘤生长的必需要素"。 "恶性黑色素瘤等由BRAF基因突变引发的癌症，简直可以说是渴求铜。"该研究项目负责人克里斯托夫∙康恩特和他的同事们发现，一旦阻断存在BRAF基因突变的肿瘤对铜的摄取，肿瘤就会停止生长，"用来降低血液中含铜量的口服药物多了一个新用途，即由BRAF基因突变引发的癌症，例如恶性黑色素瘤、甚至甲状腺癌和肺癌"。 目前，杜克大学已经批准康恩特教授的研究团队进行临床试验，测试降低血液中含铜量的药物对恶性黑色素瘤患者的治疗效果。"这很好地证明了，实验室里的基础性研究如何转化成医疗成果，"康恩特教授说。