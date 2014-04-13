十大最适合年轻人发展国 澳居榜首

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网援引澳大利亚新闻有限公司1月28日报道，英联邦(Commonwealth)去年9月19日公布了年轻人发展指数报告(YDI)，这是首个衡量全球年轻人的个人发展状况及赋权状况的指数。在报告中评出的十大最适合年轻人发展的国家中，澳大利亚位居第一，是最适合年轻人发展的国家。

报道说，过去有许多指标用于衡量发展状况，而YDI着重针对15至29岁年轻人群体，是一份详述跨国环境比较的文件。它比较侧重于5个主要方面，包括教育、医疗、就业、公民参与及政治参与。 YDI报告旨在"提升年轻人的地位、赋予年轻人更多发展能力及竞争力的自主权。同时使年轻人能在一个政治稳定、经济有活力及法制完善的环境下做出贡献及从中获益，保证他们能以一个积极公民的身份全面参与国家活动。" 报告根据YDI得分对170个受调查国家进行排名，0代表最低分而1代表最高分。结果显示，澳大利亚以0.86分名列第一，是最适合年轻人发展的国家。 以下是YDI得分前10位的国家：澳大利亚0.86，加拿大 0.82，韩国 0.81，荷兰 0.80，德国0.80，新西兰 0.80 ，瑞士 0.80，美国 0.80，日本 0.79以及斯洛文尼亚 0.79。