总统签署有关各级官员选举的总统令

哈新社阿斯塔纳讯，据总统府新闻局发布的消息，今天总统纳扎尔巴耶夫签署了《有关对各级别官员选举规定条例》修改的总统令。

按照新总统令规定，将对2013年4月24日签署的第555号原总统令进行修改。

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