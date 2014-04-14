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    21:18, 14 四月 2014 | GMT +6

    总统签署有关各级官员选举的总统令

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    哈新社阿斯塔纳讯，据总统府新闻局发布的消息，今天总统纳扎尔巴耶夫签署了《有关对各级别官员选举规定条例》修改的总统令。

    按照新总统令规定，将对2013年4月24日签署的第555号原总统令进行修改。

    原文请点击此链接查看。

    标签:
    哈萨克斯坦 总统 黄金储备 首都
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