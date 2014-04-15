国家统计署：哈萨克斯坦进口额逐渐减少

哈新社阿斯塔纳讯，据国家统计署署长阿力汗∙司马伊洛夫发布的消息称，2014年前两个月外贸总额达213.06亿美元，其中：出口贸易额达157.15亿美元，较去年同期相比增长21.7%，进口贸易额达55.91亿美元，较去年同期下降8.2个百分点。统计署署长透露，今年一月至三月期间短期经济指标达2.5%，在此期间，农业增长为3.6%，运输行业增长6.9%，通讯行业增长11.2%，贸易行业增长10.5%。