西安将成中国至哈萨克斯坦国际货运集散地

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网西安４月１５日消息，从西安国际港务区获悉，西安国际港务区与哈萨克斯坦国家铁路公司１４日在哈萨克斯坦阿斯塔纳达成协议，未来，哈萨克斯坦将把西安作为国际发往该国货物及过境货物的集散地。

按照协议内容，哈萨克斯坦将以新成立的哈铁快运公司作为项目运营主体，负责在哈境内创建多式联运新模式，组织协调从中国到哈萨克斯坦及过境货物运输相关业务，包括从西安国际港务区发出的货物。这意味着西安将成为中国至哈萨克斯坦乃至中亚的国际货运集散地。 据了解，今后每月将有２列集装箱班列从西安国际港务区发往哈萨克斯坦，在哈境内进行货物分拨至中亚其他国家。同时，哈铁快运公司把西安作为货物集散地，开展发往哈萨克斯坦及过境哈萨克斯坦的国际物流业务。 此外，西安国际港务区有意向与哈方共建"霍尔果斯－东大门"经济特区产业园区，在经济特区内建设物流园区码头，将中国内陆的货物配送至中亚、俄罗斯和欧洲地区，并积极邀请陕西及中国内陆省份相关企业及物流运输企业举办合作项目推介会。 ２０１３年，西安与哈萨克斯坦的贸易额已经达到２５００万美元。相关人士指出，随着共建"丝绸之路经济带"战略构想的深入推进，双方今后尤其是在投资合作领域还有很大的发展空间，将进一步推动陕西与哈萨克斯坦等中亚国家的经贸合作。