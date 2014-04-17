韩国客轮沉没 仍有数百人失踪

哈新社阿斯塔纳讯，据华尔街日报网站消息，韩国潜水兵目前正寻找在客轮事故中失踪的近300人。此前这艘客轮在韩国西南海岸附近沉没，许多人担心这起事件将成为韩国最严重的客轮事故之一。

官员们说，大部分失踪者是首尔附近一所中学16、17岁的学生，当时这些学生正在赶赴春假活动。当天船只和飞机在相关区域展开搜索，而浑浊的海水和急流却妨碍了搜救活动。

随着时间的推移，韩国国家电视台的相关报道越来越悲观。船上学生的家长们说，最初海岸警卫队告诉他们所有学生都已获救，随后地方媒体报道称多数学生安全，但到了晚上，情况才变的清楚--船上325名学生中只有75人获救。

这艘客轮载有475名乘客和船员。海岸警卫队官员说，截至周四早间，有六人确认死亡，至少有179人获救。

这艘船是在从首尔附近的一个港口驶向济州岛途中发生倾覆，并在两小时内沉没。目前还不清楚事故原因。

当地时间上午9点前后，客轮在朝鲜半岛西南海域的珍岛附近（发生倾覆的地点）发出求救信号。

幸存者说在一声巨响后，船突然向一侧倾斜。58岁的幸存者Kim Hong-kyong对韩国联合通讯社(Yonhap News)说，学生朝着各个方向摔倒。

潜水队轮换对这艘船进行搜救。人们愈发担忧，客轮倾覆时许多乘客和船员可能被困在船内。目前这艘客轮只有船头的一小部分还露在水面上方。

当地电视台播放的画面显示，在最初的救援过程中，韩国海军在客轮一侧沉入水中时爬过船舷将乘客从舱口和窗内拽出来，并用直升机将他们救走。

其他乘客在客轮几乎完全倾覆后出现在客轮吃水线附近，仓促爬上救生小船。客轮沉没时从船体内冒出的气体引发巨大水花。

在黄海巡逻的"好人理查德号"( USS Bonhomme Richard)也加入到救援中。

船上多数乘客是首尔附近檀园高中(Danwon High School)的学生，他们当时正乘船前往济州岛度假。该校这个年纪的学生通常在面临高考压力前的一年举行一次春游。

Kim说，他和其他乘客用窗帘做了一根绳子将下层的孩子拽上来。他说，其他孩子呆在原地，因为船员建议他们穿上救生衣，等待救援。

学生父母们很快聚集在这所高中寻求沉船事件的有关消息。学校礼堂场面十分混乱，有人对校方人员叫嚷，并疯狂地给自己的孩子拨打电话。

由于幸存者的相关细节不明朗，大约200名船上人员家属乘坐校方提供的大巴前往珍岛，许多幸存者都已被送到那里。韩国当局表示，乘客和船员获救人数的变化是因为有时出现了重复计数。

Kim Byong-ok是其中一位孩子的家长，她正在焦急地等待儿子的消息。

她说，儿子昨晚给她打过电话，并说自己不舒服；今天早上她给儿子打电话想问问他感觉好点没，儿子说自己没事了；不过儿子从昨天晚上便没怎么吃东西。这是她最后一次跟儿子通话。

她说：我应该告诉他我爱他。

夜幕降临时，政府停止了救援工作，这令许多家长感到气愤。Jung Myung-kyo问到：?什么政府不让他们接近这艘船去救自己的孩子？他的儿子也在这艘客轮上。Jung Myung-kyo说，如果他们的儿女在船上，他们会干坐在这里等到第二天早上吗？

在已确认的四名遇难者中有一名女性船员和一名高中男生。另外两名尚未辨明身份。

檀园高中已成为一个临时蹲守点，灯火通明的大厅里有家属、校方人员、记者以及其他学生。

这艘航行在从仁川到济州425公里航线上的渡轮是韩国最普通的渡轮。这艘6,825吨级名为"岁月"号的渡轮最多可容纳921名乘客，由Chonghaejin Marine Co.公司运营。该客轮每周航行两次。

海岸警卫队说，客轮失事地区的天气条件良好，水面平静，能见度也不错。Cheonghaejin Marine的一位管理人员说，他认为客轮并没有偏离通常的航线。

公司管理人员说，失事客轮的船长69岁，是一位经验丰富的老船长，驾驶客轮超过20年。船长已获救。自2006年加入该公司以来，这位姓Lee的船长驾驶仁川和济州岛之间的渡船已经有八年时间。

此次客轮失事是Chonghaejin在不到一个月时间出现第二起事故。3月28日，该公司另外一艘较小的渡船在黄海撞上了一艘渔船。该公司把事故原因归于浓雾，事故中未报告有人员伤亡。

韩国最严重的客轮事故发生在1970年12月，当时一艘搭乘了近340人的渡轮在韩国第二大城市釜山附近倾覆，导致超过320人死亡。调查人员当时发现，这艘从济州岛驶出的Namyeong号渡船货物和乘客超载。

1993年10月，另一艘渡船Seohae号在釜山附近的黄海海域沉没，船上搭乘了362人，比该船允许搭乘的最多人数超出了100多人。那次事故造成292人死亡。