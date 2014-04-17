中国就稀土案向世贸提出上诉

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC消息，中国商务部发言人沈丹阳星期四（17日）在北京指出，将向世贸组织争端解决机构提出交叉上诉。目前稀土案正处于上诉机构的审理阶段，中方将会全力做好上诉工作。中方也将继续以符合世贸的方式加强对资源类产品管理，维护公平竞争。

在今年3月26日，世界贸易组织公布了美国、欧盟、日本诉中国稀土、钨、钼相关产品出口管理措施案专家组报告，初裁中国涉案产品的出口管理措施违规。本月8日，美方进一步采取主动，已经就该稀土案向世贸组织争端解决机构提出了上诉，迫使中国在稀土案上必须迎战。 有国内从事稀土出口的业内人士表达过，对中国稀土等产品出口限制的上诉不感乐观，一旦上诉仍然败诉，中国在稀土出口的配额制度将会终结。

3月FDI负增长 另外，商务部在例行发布会上公布了中国3月份利用外商直接投资（FDI）同比出现负增长，实际使用外资金额122.39亿美元，同比下降1.47%。 中国第一季度FDI增速为5.5%，大幅低于1－2月的10.44%。 从数据反映，中国第一季度不同地区对华投资呈现两极化。东盟对华实际投入外资金额19.66亿美元，同比增长7.84%。香港对内地投资216.05亿美元，同比增长11.29%。韩国对华投资16.25亿美元，同比增长162.13%，以上国家圬区对华投资稳定增长。 但日本、美国、欧盟对华投资大幅下降。欧盟28国对华实际投入外资金额15.50亿美元，同比下降24.52%。美国对华实际投入外资金额10.39亿美元，同比下降1.91%。日本对华投资12.09亿美元，同比下降47.18%。 沈丹阳回应，中国的投资环境仍然是跨国公司所共同看好，中国仍然是全球非常重要的投资目的地，这一判断和态势没有改变。 今年3月份利用外资出现了微微的下降，这也是正常的。我们在一年12个月当中，由于个别投资项目金额的变化，由于一些宏观经济政策环境的变化，比如最近人民币的汇率波动因素的影响，会出现个别月份利用外资出现一些小幅波动，这都是正常。 沈丹阳称，今年3月份出现了的波动不影响全年利用外资的稳定增长。中方对全年利用外资的稳定增长仍然是充满信心。