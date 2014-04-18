沃尔玛推出转账新服务 挑战西联汇款等领头羊

哈新社阿斯塔纳讯，据路透社4月17日消息，沃尔玛正在推出一项转账服务，向西联汇款和Money Gram International的市场主导地位发起直接挑战，旨在扩大面向低收入顾客的金融服务业务，并增加到店客流量。

沃尔玛周四表示，Euronet Worldwide旗下Ria Money Transfer部门将从下周开始负责这项名为"Walmart-2-Walmart"的服务。 沃尔玛称，这项新服务的收费目前低于其他竞争者，购物者可以在美国逾4,000家折扣店内向家庭成员或朋友进行现金转账往来。 这项服务不提供网上转账，也不在美国以外的店铺提供。公司希望消费者会在店内转转，起码消费掉部分转账资金。 沃尔玛美国公司负责服务的高级副总裁Daniel Eckert表示，Walmart-2-Walmart"对当前的转账业务提出挑战，并压低收费价格。" 消息披露后，西联汇款股价下跌4%，目前为沃尔玛购物者提供此类服务的Money Gram股价暴跌15.6%。Euronet股价上扬4.4%。沃尔玛股价收高0.6%报77.66美元。