纳扎尔巴耶夫：我们应从乌克兰吸取教训

哈新社阿斯塔纳讯，今天在首都和平和谐宫召开的第21届哈萨克斯坦民族大会上，总统纳扎尔巴耶夫说，我们应当从乌克兰吸取教训。

纳扎尔巴耶夫说："我们是众开放国之一，我们与世界各国在经济、政治以及人文科学方面保持着千丝万缕的关系，只有开放国家在发展道路上没有偏移发展路线，从事农业走闭国主义路线的国家早已失去民心，因此，我们选择了正确的发展路线，我们要面对面解决全球性和区域性问题。"

总统还强调，和平与团结是我们实现2050发展战略最主要的保证。 总统说："近期发生的国际事件，我们可以看到未来的国际局势如何艰难，来自乌克兰的消息使我们十分痛心，乌克兰-我们在独联体国家主要战略合作伙伴之一，哈萨克斯坦与乌克兰自中世纪开始就已建立友谊关系，哈萨克斯坦成为数十万因上个世纪中叶的二战以及后来受政治压迫被流放的乌克兰人的第二故乡，目前哈萨克斯坦生活着近30万乌克兰同胞，乌克兰是在二战时期哈萨克斯坦战士反抗法西斯主义的神圣战场，战后成千上万的哈萨克斯坦青年曾在乌克兰求学，其中也包括我，我在那里学到了冶金技术。" 纳扎尔巴耶夫还说："我们，哈萨克斯坦同胞深切希望乌克兰能能重新恢复和平安定，乌克兰内部问题不受任何国家干涉，以和平道路自主解决。当然，我们也需要从乌克兰吸取教训，经济发展与安定的生活只能在大家庭和平与团结前提下实现"