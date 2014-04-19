英窃贼改装无人机来偷盗大麻引关注

哈新社阿斯塔纳讯，据环球网援引英国《每日邮报》4月17日报道，英国有罪犯利用从超市买来的廉价工具对遥控飞机进行改装，并安装上红外线摄像头，使其摇身变为热感应飞机。通过iPad进行远程操作，这些罪犯能跟踪定位出大麻作坊的位置，便于其进行偷盗。

一位不愿意透露姓名的窃贼说道，"我用几百英镑买下了我的第一架遥控飞机，并学会了如何使用，还在飞机上安装了无线摄像头，从窗户偷窥人们。但是我注意到警察的直升飞机安装了热导影仪来定位大麻作坊，所以我也仿照在网上买了一个二手的热追踪相机，与我的iPad连接。" 由于大麻种植需要光与热来促进生长，设备会释放出大量的热量，带有红外线摄像头与热感应仪的飞机在房子上空盘旋，很容易就可以定位出毒品窝点。确定好地点后，罪犯们就会潜入进行偷窃，将偷到的大麻拿到街上出售。 英国劳工党议员汤姆•沃森(Tom Waston)是无人机跨党派小组主席，他说道，"这件事值得引起人们的注意，也说明了无人机技术既可以用于正当用途，也会被人用于犯罪。在未来的日子里，必须使用法律法规来规范无人机的使用，政府是时候正视无人机误用而带来的问题了。" 英国警察协会对出于商业用途种植大麻的最新报告显示，两年间，大麻作坊数量翻了一番，与之相关的抢劫、盗窃与暴力事件也在不断增多。