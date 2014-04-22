卡梅伦强调英国是基督教国家惹众怒

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC消息，英国一组科学家、学者和知名作家指控首相卡梅伦通过反复强调英国是一个基督教国家来煽动教派分歧。

这些公众人物说，他们尊重卡梅伦本人的宗教信仰。卡梅伦此前曾多次表示他是忠诚的基督徒。 但是，他们周一（21日）发表在《每日电讯报》上的一封信称，这个国家实际上是一个由大都是"非宗教人士"组成的"多元社会"。 在这封信上签名的55位名人包括英国著名作家菲力普•普曼和科幻小说作家特里•普拉切特，以及获得过诺贝尔奖的英国科学家约翰•苏尔斯顿。 他们说，反复强调英国是基督教国家"会加深我们这个社会的离异和分歧"。因为大多数英国人都不愿意看到他们选举的政府积极倡导宗教或宗教认同感。 2011年的人口普查显示，基督教时英格兰和威尔士的最大宗教，但把自己称为基督徒的人从2001年占人口近72%的比例下降到了59%，达到3320万。 大约1400万英国人说，他们不信仰任何宗教。 本月初，卡梅伦在一次复活节招待会上表示，他对自己是一名基督徒感到骄傲，并为自己的孩子在一家教会学校读书感到骄傲。 上周，他在一份教会报纸上发表的文章称他自己是"英国国教圣公会的一员"。他补充说，英国"应该对其基督教国家的地位更加自信"。 卡梅伦发表这番评论正值英国圣公会同他领导的保守党之间关系紧张之际。 教会领袖批评政府的福利改革措施，以及英国各地越来越多的人使用教会等慈善机构开设的免费食品供应站。 卡梅伦推动的允许英国同性恋伴侣结婚的新立法也惹怒了一些基督徒。