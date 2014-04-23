中国本土高管资源更广受跨国公司青睐

哈新社阿斯塔纳讯，据环球网援引《联合早报》报道，原题：资源与人脉较广，中国本土高管受跨国公司青睐 一家美国半导体企业去年招聘中国市场销售总监和常驻新加坡的亚洲(除中国)市场销售总监，两人每年需承担的销售额为：中国总监6.5亿美元，驻新总监2亿美元。

最后，中国销售总监职位被一名从未留洋的中国籍高管拿下，薪酬80万美元;负责亚洲市场销售的高管薪酬则是40万美元。 拥有海外学历和三五年外国工作经历曾为中国高管履历加分。但今天，这种光鲜似乎正在褪色。中国的开放与行事理念日趋国际化，使本土高管越来越吃香。多家人力招聘和服务咨询公司负责人告诉本报，中国市场的活力、中国企业内部晋升机会多等因素吸引本土人才留守国内，也吸引"海归"回国。 新加坡人力资源服务公司Talent-Spot总经理丁士刚表示，中国中层管理人才即使没喝过洋墨水，如果是从底层做起，对该行业市场运作有深刻了解，资源与人脉又较海外派驻高管广，会受到跨国企业青睐。 全球专业招聘集团瀚纳仕中国区总监兰熙蒙表示，和美国、日本及印度等市场相比，拥有丰富运营管理经验的中国本土高管可要求更高薪酬。 丁观察，在中国，半导体和医药等领域的中层管理人员薪酬已超越新加坡。上海一家外资私立医院给中国籍医生的年薪是150万至200万元人民币，新加坡籍医生薪酬反而低一两成。