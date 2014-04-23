韩国防部：朝鲜已做好第四次核试验准备

哈新社阿斯塔纳消息，据新华网援引韩国媒体报道，韩国国防部一位负责人23日表示，韩美情报当局分析认为，朝鲜已做好随时进行第四次核试验的准备。虽然现在不能透露具体情况，但目前在朝鲜发生的各种迹象与去年2月朝鲜第三次核试验时极为相似。

据悉，朝鲜已经撤除在咸镜北道吉州郡丰溪里核试验基地的部分坑道入口设置的遮光板，而这一点也类似于去年朝鲜第三次核试验时的情况。 对于朝鲜外务省发言人曾表示朝鲜会进行"新形式的核试验"一事，韩国军方认为，朝鲜所谓的"新形式的核试验"可能指用高浓缩铀替代原先使用的钚进行核试验，或者指"裂变炸弹"试验。裂变炸弹是"氢弹"前一阶段的核武器，其爆炸威力比一般的核弹高出1-4倍。 也有观点认为，为了实现核弹头的小型化，朝鲜也有可能多次连续进行核试验。巴基斯坦曾在短时间内连续进行了8次核试验，成功实现了弹头小型化与轻量化。国防部一位人士指出，目前朝鲜正处于核武小型化阶段，但尚未掌握核武小型化技术。因此朝鲜正在继续进行核试验，以实现核弹头小型化目标。 另外，国防部推算，朝鲜共投入了11-15亿美元用于核武器研发，其中包括核设施建设（6-7亿）、高浓缩铀研发（2-4亿）、有关制造核武器的试验（1.6-2.3亿）和核聚变基础研究（1-2亿）等。 韩国国防部发言人金珉奭22日在例行记者会上表示，目前朝鲜丰溪里核试验场的人员和车辆活动频繁，政府判断朝鲜或在短期内进行第四次核试验，当然也不排除假装准备核试验的可能。国防部和联合参谋本部21日上午启动综合危机管理工作小组（TF），24小时监视朝鲜动向，加强了军事防御力量，并与美国共享关于朝鲜的军事信息。