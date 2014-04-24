纳扎尔巴耶夫：世博园将成为阿斯塔纳市新的市中心

哈新社阿斯塔纳讯，今天世博会园区工程建设正式开工，总统纳扎尔巴耶夫出席奠基仪式。

纳扎尔巴耶夫在奠基仪式上说："阿斯塔纳2017世博会园区工程建设今天正式开工，这些年来我参加了首都许多大型建筑奠基仪式，阿斯塔纳市貌越来越好，2017年世博会之际也将是阿斯塔纳20岁生日，在这里将建成哈萨克斯坦历史上从未出现过的现代化建筑，世博园将成为阿斯塔纳市新的市中心。"纳扎尔巴耶夫还说，世博园将采用世界领先技术建成，大部分建筑将采用"绿色能源"，并在世博会结束后成为纳扎尔巴耶夫大学科研基地。 此外，在世博园区将建成高层居民住宅楼，酒店、音乐厅等建筑，主展厅高度达100米，直径约80米，附加通道将会增添其色彩。 纳扎尔巴耶夫说："成千上万的建筑工人将参与世博园建筑工作，我们的中小型企业将开设新的工作岗位，我们将有机会为世博园建设尽一份力，我们为本国建筑公司竞标创造了条件。但前提是必须提高自身水平，保质按时完成任务。今天工程正式开工，我希望能像以往一样，顺利完成任务，向世界展示哈萨克斯坦的工程技术，届时将有很多志愿者参加世博园建设工作，在主展厅，我们要向全世界展示哈萨克斯坦的历史、文化和独立以来取得的辉煌成就，这需要各行各业付出辛勤的劳动。我坚信我们一定会成功"。