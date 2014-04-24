西班牙人口继续“萎缩” 外国移民纷纷“出逃”

哈新社阿斯塔纳讯，据欧洲时报网消息，西班牙国家统计局（INE）公布的初步数据显示，自从1990年代开始迅速增长的西班牙人口，在2013年已经进入持续第二年萎缩。

根据该报告，到2014年1月1日西班牙的总人口为4670万人，比2011年人口最高峰时的4720万人减少了约50万人。 在2011年和2012年，非西班牙居民分别减少了15229人和190020人。但是去年录得最大幅的人口减少--居住在西班牙境内的外国公民减少了545980 人。 然而，国家统计局的数据显示，西班牙籍公民的人数增加了141361人，并且这些数字只反映在市政部门的正式登记的人口，不包括那些从未登记的。 人口最多的地区仍然是安达卢西亚，加泰罗尼亚，马德里和瓦伦西亚。 "我们必须记住，这些数字只是暂时的。" 巴塞罗那自治大学人口研究中心的工作人员说，"我们不知道人口下降的分布，必须等待居住情况公布后才能通过迁移的平衡原理解释。"至于正式登记的西班牙公民增加，可能和外国人在西班牙长期居住后获得国籍有关。 最近几年，人口增长主要是由于各地区登记的外国人增加，在2000年登记的外国居民只有923879人，到十年后飙升至5747734人。 这股增长趋势，加上外国妇女的生育率较高，已经部分抵消了西班牙由于高预期寿命和低出生率导致的人口老龄化现象。 数据显示，2013年西班牙的欧盟公民减少313446人，非欧盟公民减少232534人。截至2014年1月1日，外国人在西班牙总登记人口占10.7%，相当于4670万人中有超过500万是外国人。 西班牙人口最稠密的地区仍然是安达卢西亚，加泰罗尼亚，马德里和瓦伦西亚，但瓦伦西亚的绝对人口和相对人口下降比例是最大的，分别达到118599人和2.3%。