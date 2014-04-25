休斯敦姚餐厅易主 地道中国菜换掉美式中餐

哈新社阿斯塔纳讯，据环球华网消息称，篮球明星姚明在休斯敦火箭队的时候，姚明家人和朋友合开了姚餐厅，姚明经常把姚餐厅当做私人会所在这里宴请朋友，不少人为了这个姚字慕名而来。如今姚明离开休斯敦，两家姚餐厅一家已关闭，另外一家经营现状如何？

记者探访了姚明父母和朋友合作开的这家"姚"餐厅，坐落在休斯敦繁华的西城区，曾经是家喻户晓的餐饮景点，如今姚明离开休斯敦，姚爸姚妈也跟着回了中国，姚餐厅在去年3月正式换了东家，不过餐厅内部还和05年开张时差不多。

进门就能看见姚明在火箭队打球时候的各种比赛照片，还有家人的合影，一个巨大的玻璃柜里放满了各种火箭队签名球、名人合影和巨人姚明的18码大鞋。

如今姚爸姚妈已经将大部分股份转手给合作近9年的餐饮人士符继麟和妻子。姚明不在休斯敦后，姚餐厅还能吸引顾客吗？新老板娘符郭翠华认为，姚餐厅的生意还是受经济影响居多，姚明的离开并没有带走他的广告效应。

换了东家的姚餐厅，也已经将菜式全部翻新。

希望能够血洗"美式中餐"和"中国菜不地道"的各种头衔，改头换面后的姚餐厅菜单上几乎东西南北各地菜肴都有，不变的是姚明爱吃的各种招牌菜。

姚明如今已经回到中国，至于姚明还会不会光顾休斯敦姚餐厅，符郭翠华说无论姚明还来不来，她都会将"姚"这个招牌继续做下去。