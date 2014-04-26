奥巴马将访马来西亚 一当地青年相貌与其酷似

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网援引新加坡《联合早报》报道，马来西亚一名年轻律师长得酷似美国总统奥巴马，这使得他在奥巴马即将访马前，先成为当地媒体关注的"焦点人物"。

据当地媒体报道，这名马来青年依曼依萨(Iman Ishak)，是一名律师。由于他长得和奥巴马实在太像，每次走在街上，都令路人忍不住多看两眼，以确认他是不是奥巴马。 依萨指出，第一个说他长得像奥巴马的人是他的大学讲师，当时是2008年，奥巴马正竞选美国第44届总统。 "有一天，课堂上有人带了有关奥巴马竞选活动新闻的报纸，我的讲师看到奥巴马的照片后对我说‘这人长得真像你'，当时我不以为意。但之后越来越多人这么说，我才开始觉得，自己和奥巴马真有相似之处。" 说起因为长得像奥巴马而发生的趣事，依萨说，去年他到英国伦敦的杜莎夫人蜡像馆(Madame Tussauds)参观时，准备和奥巴马的蜡像合照。当他摆好姿势后，排着队的游客注意到他和奥巴马很像，纷纷举起相机拍下"真假奥巴马"这一幕。 他说，现在连他的父母也叫他奥巴马。不过，长得像奥巴马并没有为他的生活带来任何改变。 "我没有接到任何扮演奥巴马的邀约，但我必须承认，长得像奥巴马这件事，让我更容易和初次见面的人聊天，也让人们更容易记住我。" 目前正对亚洲四国展开为期一周访问的奥巴马，将在未来抵达马来西亚访问三天。