利比亚将对卡扎菲及其政府进行审判 不对外公开

哈新社阿斯塔纳讯，据中国网4月26日消息 卡塔尔半岛电视台网站4月24日报道，本周日（4月27日），的黎波里南部法院将对前总统卡扎菲及其政府进行审判，利比亚人民非常期待审判结果。此前，利比亚宪法曾经过了几次修订，国际特赦组织就卡扎菲的审判及利比亚宪法的修订发表了声明，这被许多人认为是一场"闹剧"。

本周日（4月27日），的黎波里南部法院将对卡扎菲时代的37名政府领导人及卡扎菲（已故）进行审判，审判过程将不对外公开，此后将公布审判结果。 面临审判的有卡扎菲政府情报机构负责人阿卜杜拉•苏努士，前利比亚政府首脑、利比亚总人民委员会秘书长巴格达迪•马哈茂迪，指控罪名包括滥用职权、造成社会动乱、参与走私毒品、非法切断苏拉塔市电源等。 安全形势 有消息人士称，有关部门将加快对卡扎菲及其政府成员的审判程序，他强调，这些前政府成员也有利益集团，这些利益集团有可能会对审判结果造成影响。 此前，利比亚代表艾哈迈德就卡扎菲受审一事在国际法庭上公开表示，利比亚方面支持有关程序的运行。 但与此同时，艾哈迈德强调，利比亚的安全局势有很大隐患，所以如果被告集体受审，有可能会发生逃跑或绑架事件等。 艾哈迈德补充说，"我们已经在国际法庭的审理中找到了审理卡扎菲政府成员的方案，即只允许有关专家、被害人、证人进入法庭，进行秘密审理"。