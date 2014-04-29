"岁月号"事故调查深入 船企幕后富豪背景复杂

哈新社阿斯塔纳讯，据路透网消息，- 韩国沉船"岁月号"所属家族企业的领导人柳秉未是一名亿万富豪，曾因诈骗入狱，在卢浮宫用假名举办过展览，还是一个教会的创始人。

年逾古稀的柳秉未一生饱经沧桑，研发过日用和健康相关的设备，也曾经历破产。1987年，柳所创教会的32名成员自杀，经调查他被排除嫌疑。 检察官上周突击搜查了柳的住宅。 柳秉未及其家人的代表律师宋炳奇对路透表示，检察官并未传召柳秉未及其家人，据他所知公司的财务不存在问题。 "作为公司的主要股东，在必要的情况下，柳秉未及其家人将承担此次悲惨事故的所有法律和社会责任，"宋炳奇说道。 检察官也突击检查了该船运企业的办公室，金融监管机构正在调查该公司的贷款和业务。 财务文件显示，柳秉未并不持有船运企业Chonghaejin Marine Co.Ltd的股份。1997年柳秉未破产的时候崇接管了他的客轮资产。目前该公司由柳秉未的两个儿子柳大筠和刘云奇所管理的投资公司I-One-I控股。 律师宋炳奇确认，假名阿海的摄影师就是柳秉未，他曾租用巴黎凡尔赛宫和卢浮宫的一部分场地举办展览，并委托英国作曲家Michael Nyman为此谱写了一首交响乐。 官方文件和公司网站的信息显示，柳秉未的经营涉猎范围极广，他还拥有加利福尼亚州一个度假村和有机农场等业务。 Ahae Press France本月早些时候向韩国金融监督院提交的文件显示，I-One-I持有绘画作品生产商AhaeCorp的股份，而Ahae Corp则持有Ahae Press France 10.2%的股份。I-One-I控股的船运企业Chonghaejin又持有24.51%的Ahae Press France股份。阿海在巴黎的展览由阿海Press France组织。 阿海在他的网站（ahae.com/）上这样描述自己：1941年生于日本京都，其家庭在日本对朝鲜半岛的殖民统治期间被迫迁徙至那里。网站上称阿海耗时数年在他的一处房产拍摄了260万张自然风光片。 Yoo的经营兴趣围绕化妆品和有机产品展开；他的船运兴趣则始于1986年韩国汉江的客轮运营，随后扩大为航海客轮运营。 网站称，阿海是美国有机农场123Farm的拥有者。该农场位于加利福尼亚Highland Springs度假村内，购买该度假村的公司由柳秉未担任董事会主席。 监管文件显示，I-One-I的子公司Dapanda拥有该度假村内Highland Springs会议和培训中心9.9%股份。 柳秉未的商业帝国在20世纪90年代迅速扩张，但他的控股公司Semo Co. Ltd后来破产。 Chonghaejin提交的文件显示，该公司创立于1999年2月24日，第二天法院批准破产的Semo进行重组，Chonghaejin是整合Semo船运业务的主要实体。 柳秉未是大韩福音浸礼会（Evangelical Baptist Church of Korea）的创始人，他创立的Evangelical Media Group（www.god.com）称："他从1961年开始笃信福音，以商人和投资者的身份支持基督教在全世界的传播。" 柳秉未在1992年因诈骗被判入狱四年。法庭记录显示，柳秉未因使用教会成员的资金和财产为其业务扩张提供资金而获刑。 1987年，32名该教会成员死于首尔附近的一个工厂，柳秉未并未被起诉。 柳秉未诈骗入狱刑满释放后，在接受一家杂志采访时表示自己与这些人的死无关