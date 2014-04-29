莫斯科藐视美国对俄罗斯的经济制裁

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，美国宣布对普京"核心圈"里的7名个人和17个相关公司实施制裁。白宫发言人说，此举是对"俄罗斯在乌克兰继续的非法干涉"的回应。不过俄罗斯表示会对美国的增强的挑衅作出回应。俄罗斯领导人认为西方制裁会令俄罗斯经济更加强大。

周 一被美国财政部列出的制裁名单包括俄罗斯副总理科扎克, 议会外交委员会主席阿列克谢·帕什科夫，总统办公室主任沃洛金和俄罗斯石油公司（Rosneft Oil）的总裁伊戈尔·谢琴。 被制裁的俄罗斯公司名单当中的几个银行、建筑和交通公司被认为"同普京的核心圈有关"。其中有伏尔加集团，这是一个代表商人格纳迪·季姆琴科和SMP银行管理资产的公司，其主要股东都受到了之前美国制裁的影响。 被制裁的俄罗斯公司还有俄罗斯天然气建筑与输送公司（Stroytransgaz）以及俄罗斯最大的石油铁路运输公司（Transoil）。 白宫发言人还表示，如果莫斯科开始对乌克兰采取军事行动，美国还会采取进一步行动，对俄罗斯经济的个别部分实施制裁。 欧洲的石油利益

国有的俄罗斯石油公司（Rosneft）的总裁伊戈尔·谢琴说美国的制裁不会影响他们公司的贸易。虽然伊戈尔·谢琴在被制裁名单中，但俄罗斯石油公司本身并没有上制裁名单。 英国石油公司（BP）拥有俄罗斯石油公司多达20%的股份，英国石油公司也不会中断同俄罗斯石油公司的联系。英国石油公司发言人说，他们会继续对俄罗斯石油公司的投资承诺，他们仍然打算做在俄罗斯的长期投资者。 俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫：美国针对俄罗斯新一轮的制裁违背了文明国家间沟通的方式，令人作呕。 伊戈尔·谢琴通过俄罗斯媒体发表声明向公司的股东和伙伴保证该公司不会受到美国宣布制裁的影响，仍然会保持过去那样的"效率"与"合作"。 不过另外一个能源跨国公司壳牌石油公司则表示将按照美国的有关规定行事。该公司也同俄罗斯石油公司有贸易联系。 周一，在美国宣布后，俄罗斯石油公司的信誉评级被美国的标准普尔公司降到了BBB级，略好于垃圾评级。上周五，标准普尔公司已经将俄罗斯的这个评级下降到了BBB。 "对俄经济长期有利"

对此俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫说，美国针对俄罗斯新一轮的制裁违背了文明国家间沟通的方式，令人作呕。 他说，俄罗斯将被迫作出回应，"我们不可能无动于衷，不可能不做实际的反应，我们将决定采取何种方式作出回应，美国增加了挑衅。" 他还说美国作决定的依据是对乌克兰局势"扭曲和毫无根据"的假设。 俄罗斯领导层到目前为止一直对西方制裁威胁嗤之以鼻，说制裁不会奏效，而且认为从长期看制裁实际会对俄罗斯的经济有所帮助。 普京周四在圣彼得堡举行的一个媒体论坛上说，西方主导的制裁对俄罗斯具有几个好处。他说威胁实施经济制裁正在加强俄罗斯国内的公司，使许多海外资金撤回俄罗斯，令决策者努力建造国内的支付系统。 上星期俄罗斯总理梅德韦捷夫也作过类似的评论说，西方进一步制裁只能让俄罗斯更强大。他在4月22日讲话说，"由于西方制裁，俄罗斯现在有了减少对外依赖的动力，同时增强了地区经济的自给性。" 梅德韦捷夫说，对俄罗斯商品进入欧盟和美国的限制会让俄罗斯出口专向亚洲市场，而亚洲是更繁荣稳固的市场。