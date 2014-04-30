英媒：常睡懒觉酷爱甜食 前女仆解密希特勒“一切”

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网援引英国《每日邮报》报道，睡懒觉到下午两点，每天都吃"元首蛋糕"——希特勒山间别墅中的前女仆71年后打破沉默，透露一切。

据与希特勒关系最密切的助手所说，他严格遵循健康食谱，只喝温水。但希特勒常常会大吃特制的"元首蛋糕"和其他甜腻食物，以驱除深夜来袭的极度饥饿感。 曾在位于巴伐利亚的希特勒山间别墅中作女仆的伊丽莎白•卡尔哈默说，在与宾客交谈至深夜后，他会对厨房发起突袭，而且他很少在下午2点前起床。 71年后，卡尔哈默打破了沉默，透露了这名纳粹独裁者居住的贝格霍夫别墅的一些情况。 现年89岁的卡尔哈默说，希特勒的情妇埃娃•布劳恩掌管着这所别墅。所有女仆都知道，希特勒的脾有问题，因此要遵循一名私人厨师制定的严格食谱。 卡尔哈默说，这名众所周知爱吃甜食的独裁者在私底下会大吃巧克力饼干和奶油烤饼。每天都必须烤制一个"元首蛋糕"，即一个撒上坚果和葡萄干的苹果蛋糕，留待元首每天夜间在其他人入睡后像个淘气学生一样前来狼吞虎咽。 卡尔哈默是奥地利人，她于1943年来到贝希特斯加登附近的元首别墅工作。在这之前，她看到了当地报纸上的一则广告："招聘女仆。工作地点：上萨尔茨堡的贝格霍夫。" 当时，她不知道她的雇主会是希特勒。 她的母亲让她不要接受这份工作，但当时只有十几岁的伊丽莎白觉得，不能拒绝这次机会。而且第三帝国的雇佣部门告诉她，她应对这份工作心存感激。 卡尔哈默对奥地利报纸《萨尔茨堡新闻》的记者说："到了那儿，我感到了不安。" 第一天，她经过了三道党卫军岗哨。 她说："屋子里宾朋满座，元首突然就来了。"她突然意识到，元首在场时，"我可以思考，但不能说话"，她和其他人也不可以随便谈论他。 她是22名女佣之一。她常常在希特勒身边，但从未与他交谈。他只允许服侍他已经很久的人员接近他和进入他的私人房间。 在伊丽莎白的家人缺吃少喝的时候，这里的女仆却能享用鲜榨苹果汁和足够的食物。 1944年7月，在一些军官对希特勒发起一次未遂刺杀后，气氛发生了变化。伊丽莎白在贝格霍夫工作，直到战争结束前夕在一次盟军空袭中，别墅里的人员都被疏散为止。