马赫江•萨戈姆巴耶夫：我的人生信条：把握生命 活在当下

哈新社阿拉木图讯，近年来我国年轻群体中兴起旅游的新方式--搭便车长途出游。

搭便车--指的是与司机沟通免费搭载同方向交通工具到达目的地，当然了，这也不是一件容易的事，而其他人则是选择徒步旅行或者骑车出游，这会是什么？逃离日常繁琐事务？逃离喧嚣的城市生活？还是远离亲属？他们的人生观又会是怎样？大部分旅行者不会掩饰他们出行的目的仅是为了亲近大自然,以非常淳朴的心与他人沟通，亲身体验异域风情，而我国阿拉木图市26岁的年轻旅行者马赫江•萨戈姆巴耶夫正在为一次长途旅行做准备，明天（5月1日）他将踏上为期20个月的旅程，他的计划是在这20个月内骑自行车环绕地球一圈，在他上路之前，哈新社记者对他进行了短期采访。

记者：马赫江，能做一下自我介绍么？ 马赫将：大家好，我叫马赫江，今年26岁，土生土长的阿拉木图人，目前单身，但我希望未来能找到和我一样爱好自行车运动的伴侣。

记者：马赫江，不是所有人都有勇气和你一样踏上这么远的旅程，此外还需要时间，请问你是怎么产生这样想法的？ 马赫江：去年我搭便车进行了一场为期4个月的旅程，游历7个国家，行程近2万公里，这是我生命中最难忘的时刻，在旅程中我只借宿于当地人家里，认识了很多淳朴的人，有时我还搭便车5小时内行驶了近500公里，当时我发现，如果搭便车，我会错过路上很多美好的风景，如果我徒步或者骑车，那我就会有充足的时间停下来驻足观看，与当地群众认识，了解人文风情，因此我决定，下一次出游一定只骑车。

记者：你去过哪些国家？ 马赫江：我从阿拉木图出发向西，途经塔拉兹、齐姆肯特、突厥斯坦、克孜勒奥尔达、拜科努尔市，由阿克托别、乌拉尔市短期暂停后抵达了阿特劳市，并进入俄罗斯境内，到访了阿斯特拉罕，之后继续向西搭便车到达了北高加索地区，体验了皮亚季戈尔斯克、纳尔奇克、弗拉季高加索生活后，由格鲁吉亚军道抵达了第比利斯，并未停留继续走到了亚美尼亚，在希万湖参加了当地名为"彩虹男孩"的篝火派对，在山上渡过大约一周半时间，这里汇聚了来自全球各地100多个和我一样的旅者，我们一起野炊、夜宿帐篷，这是一段很美好的回忆，这段时间内没有任何的电子器材，自由自在的生活在大自然怀抱中，之后我再回到了格鲁吉亚，之后沿着黑海沿岸来到了土耳其，到访了伊斯坦布尔、伊兹密尔，从安卡拉市乘飞机来到了利沃夫，在那里我也参加了好几种欢庆派对，和朋友一起同路到访了摩尔多瓦、基希讷乌，之后再由西哈州回到了家。

记者：对于要开始这种旅途的游客有什么特殊要求么? 马赫江：首先，需要胆量，勇敢迈出第一步，路上遇到的人中99%都会是善良的，最主要的，你自己必须有一颗淳朴的心，如果你不诚意待人，谁会对你真心相助呢？比如我去过北奥塞梯、车臣共和国，见过在车臣人家里做客的俄罗斯人，因此，你要怀着一颗纯洁的心上路。

记者：那你能说说你现在的计划么？ 这次旅行将会为期多久？ 马赫江：这次我初步计划是一年半，但现在说为时还早，因为路上一切皆有可能，因为没有固定的路线，或许在路上我看到了好的风景，没准我的路线会发生偏移，路上还会碰到旅友，这在旅途中常会发生，我也特别期待。我喜欢和别人认识，如果乘车，行驶速度太快，而步行又太慢，因此，骑自行车是最好的选择。

记者：为此次出行你准备了多久？ 马赫江：半年左右，在这段时间内我标注了所有我走过的路，补充自己的必备物品，一方面集资，我父母，亲朋好友给与了我很大的帮助，两周前哈萨克斯坦地理协会跟我联系，了解了我要环游世界后提出资助我，我非常高兴，地理协会将资助我餐饮以及飞机票。 记者：这样算来，这次旅行你的开销大概会是多少？ 马赫江：不方便透露，因为我已经签署保密协议，但是如果像我这样旅行的话，最少会在10000-20000美元左右，这全部与自己相关，如果大部分时间住帐篷的话，开销肯定不会多的。 记者：此次你的行程多少公里？ 马赫江：30000公里左右。

记者：计划到访哪些国家了么？ 马赫江：亚欧、北美洲以及大洋洲的18个国家，之后是东南亚，第一阶段我将从阿拉木图出发抵达塔什干，之后是土库曼斯坦、伊朗、土耳其，我已经得到了这些国家的许可证，我国外交部也给与了我很大的帮助，在土耳其得到延期许可证后，由希腊进入欧洲，到法国后再做短暂休息，再换轮船去英国，之后便飞纽约。 记者：计划花多长时间从阿拉木图骑车去巴黎？ 马赫江：三个月左右吧。 记者：计划每天骑行多少公里？ 马赫江：50-200公里左右，晚上我会住帐篷，每个城市都会有为旅行者提供扎帐篷的地点。

记者：马赫江，你将如何与亲人联系？或许你可以在网上公布你的所见所闻？ 马赫江：当然了，我们天的所见所闻会发表在哈萨克斯坦地理协会网站和我Facebook私人页面上，我会每天讲述有趣的见闻，我行程多少公里，以及我认识的旅友，这与当地情况相关。 记者：路上会出现结伴同行的人么？ 马赫江：我朋友们知道我要走（旅行），到了土耳其我会和一名叫亚历山大∙席喜金的阿拉木图小伙汇合，但是目前还没任何消息。

记者：将近两年的旅途不容易，有没有简单的旅行？冬季你怎么办？ 马赫江：我已经安排过我的行程了，估计我不会遇到冬天，因为我的路线是避开冬季的。 记者：在踏上旅途之前，你想对想像你一样旅行的朋友们说些什么么？ 马赫江：我想说的就是，千万不要吸烟，不要喝酒，关上电脑抽空多出去走走，接近大自然，保护大自然，多多锻炼身体，培养积极的生活态度。 记者：谢谢你接受采访，祝你一路顺风！ 马赫江：谢谢！