美政府挑选三家私企开发商业月球着陆器

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网华盛顿４月３０日消息，美国航天局４月３０日公布了"月球催化剂"计划入围名单，月球捷运公司、马斯滕空间系统公司、航天机器人技术公司三家美国私营企业将成为开发商业月球着陆器的合作伙伴。

"月球催化剂"计划的正式名称是"月球货物运输与软着陆方式降落"计划，旨在发展月球商业化运输能力。美国航天局当天发表声明说，入围公司是从过去３个月中申请企业名单中挑选的，接下来双方将洽谈"无资金交换"的合作协议。 "无资金交换"意味着美国航天局不会为它们提供资金，而是提供资金之外的支持，如专业技术、开放航天局的测试场所、租借有关设备，以及提供用于着陆器开发与测试的软件。美国航天局估计支持时间约为３年。 美国航天局此前曾表示，"月球催化剂"计划包括一系列目标，如返回样本、地质勘测、技术验证和探测资源等，因此要求着陆器具有运输小型载荷与中型载荷到月面不同地点的能力。小型载荷的质量介于３０千克至１００千克之间，中型载荷的质量介于２５０千克至５００千克之间。 月球探测在美国政府当前的太空政策中处于边缘状态。美国总统奥巴马２０１０年就放弃了前任布什提出的重返月球计划，而把探索重点放在小行星和火星上，计划在２０２０年左右捕捉一颗小行星，然后派遣宇航员登陆小行星，还计划在本世纪３０年代把宇航员送上火星。