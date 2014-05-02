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    11:04, 02 五月 2014 | GMT +6

    微软破例为视窗ＸＰ用户提供ＩＥ浏览器安全更新

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    哈新社阿斯塔纳讯，据人民网消息，美国微软公司１日发布了其ＩＥ网页浏览器一个重大安全漏洞的补丁，此前微软已宣布停止提供技术支持服务的视窗ＸＰ操作系统的用户也可使用这一安全更新，微软同时再次敦促这部分用户升级到新版操作系统。

    据微软４月２６日的官方通知，ＩＥ浏览器发现重大漏洞，攻击者可利用该漏洞在ＩＥ用户的计算机上安装恶意软件，进而窃取数据或控制用户计算机。该漏洞存在于从ＩＥ６至ＩＥ１１的所有版本的ＩＥ浏览器。由于ＩＥ６、ＩＥ７和ＩＥ８运行于视窗ＸＰ操作系统，这是自４月８日开始"裸奔"的该操作系统首次面临重大安全威胁。

    尽管最初称不再为视窗ＸＰ用户提供ＩＥ安全漏洞补救办法，但微软最终还是决定为包括视窗ＸＰ用户在内的所有用户提供ＩＥ安全更新。微软表示，要尽快为所有用户修复ＩＥ浏览器的安全漏洞，视窗自动更新系统会自动下载并安装安全更新。

    微软指出，基于时间上恰好距离停止支持视窗ＸＰ很近，这次是破例为视窗ＸＰ用户提供安全更新。微软再次鼓励视窗ＸＰ用户升级到新版视窗操作系统，例如视窗７或视窗８．１。微软还强调，安全方面的威胁超过了微软保护视窗ＸＰ用户的能力，视窗ＸＰ仍然是不受支持的操作系统。

    据计算机安全公司估计，目前全世界大约有２６％的个人计算机仍在运行已有１３年历史的视窗ＸＰ操作系统。

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