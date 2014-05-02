麦当劳自破承诺 在欧不再禁止转基因鸡饲料

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网援引经济之声《天下公司》消息，近日，德国《明镜》周刊报道，全球快餐连锁业巨头麦当劳公开承认，在欧洲市场所使用的肉鸡，食用了转基因饲料，这引起了舆论的一片哗然。

这一消息，出自麦当劳给欧洲绿色和平组织的一份信件。信中，麦当劳承认，使用了转基因饲料喂养肉鸡，并称，从今年第二季度起，麦当劳针对27个欧洲国家市场，将不再要求其肉鸡供应商"完全使用非转基因饲料"。 经济之声记者联系了麦当劳中国总部，但对方未给出正面回应。因此，目前麦当劳在中国销售的肉鸡，是否为转基因饲料喂养的，尚不得而知。 无疑，对于公众而言，最关心的是肉鸡饲料的改变是否会给食品安全带来影响。对此，麦当劳欧洲公司的发言人表示，这一改变将不会影响到麦当劳食物的品质。 对此，经济之声记者采访了转基因产品安全专家、中国农业大学食品科学与营养工程学院教授黄昆仑，他认为肉鸡使用转基因饲料，对人体影响微乎其微。 黄昆仑：对人体来说应该几乎没有影响，这个转基因饲料本身就是经过了安全性评价的，本身就不会对人体或者是动物产生很大的危害，再经过动物这么一个转化过程，对人体来讲基本上没有任何安全性方面的影响。 在2001年，麦当劳曾在全欧洲范围内要求供应商不使用转基因饲料，一时间，成为了餐饮业"标兵"。然而时过境迁，当年的承诺再不作数。那么麦当劳为什么要自破承诺？按照麦当劳欧洲总部给媒体的官方回复，这一次是供应商在施压--若麦当劳还坚持采用非转基因饲料，养殖户就没法养活所有麦当劳在欧洲需要消费的鸡。而在之前，麦当劳欧洲公司在给绿色和平组织的书面说明中则解释说，这是因为"经济上可接受的"非转基因饲料供给不足。 那么，和非转基因饲料相比，它们的成本相差多少？日前，绿色和平德国办公室可持续农业项目负责人斯台芬尼·里姆柯特Stephanie Rimkeit女士通过邮件回复了媒体的提问。她表示，欧洲的饲料使用自己生产的玉米(非转基因)，进口极少。但用于饲养家禽、猪、牛的大豆则主要从美洲进口，进口大豆绝大部分用于饲料。非转基因大豆饲料价格比转基因大豆高1/3，但在终端产品上，一个麦当劳鸡肉汉堡中的肉鸡若使用非转基因大豆饲料喂养，仅比用转基因饲料贵1欧分(约合0.085元人民币)。 里姆柯特还表示，绿色和平(德国)在2000年开始就开展了项目，推动大型食品公司和零售商(超市等)承诺使用非转基因饲料。德国、奥地利和瑞士等欧洲国家早就有很强烈的消费者权益保护意识，直到目前，这些国家仍有93%的消费者希望自己拥有选择权。绿色和平(德国)以及消费者反对转基因饲料的出发点，是源自其主张拉丁美洲需要保留一定量的非转基因作物的种植，而不是被转基因作物全部占领。 事实上，从全球范围来看，欧盟对于转基因食品的接受程度相对较低，在整个欧洲，对转基因饲料的使用和标识也有着严格的要求。中国农业大学食品科学与营养工程学院教授黄昆仑分析，欧洲人对转基因食品尤为敏感，主要有两方面原因。 黄昆仑：一方面来自于贸易保护主义，因为欧洲自身没有种太多的转基因产品，但像北美、南美大陆有很多转基因作物，成本很低，这对欧洲的农产品市场产生很大的冲击。另一方面，民众对转基因食品不够信任。这两方面原因使得欧洲对转基因食品安全管理比较严格。