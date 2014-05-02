米兰世博会倒计时一周年

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网报道，距２０１５年米兰世博会开幕还有整整一年时间，米兰世博会首席执行官朱塞佩·萨拉和米兰市长皮萨皮亚在４月３０日晚倒计时一周年庆祝活动上不约而同地向各界呼吁"仍需向前奔跑"，以迎接这一世界级的博览盛会。

米兰世博会已于数月前阶段性地结束了国家招展工作，截至目前共有１４７个国家和国际机构确认参展，大约６０个国家将建设自己的独立展馆。根据组委会计划，将在今年年底前结束全部场馆建设，因此现在园区及场馆建设是组委会重点关注的工作之一。 据组委会国际参展部主任斯特凡诺·加蒂介绍，世博园建设工地如今每天开工２０个小时，场馆建设首先从意大利和德国国家馆开始，其他国家场馆建设会陆续跟进。为争取时间，一些参展国家已将部分建设工作委托给意大利方面，通过这种方式将场馆建设工期控制在６个月左右的时间。 在近两年多的时间里，意大利更换了４位政府总理，政治上的不稳定给世博会组织工作带来的负面影响可想而知。有关世博园工程工期拖延的问题也时常见诸意大利报端。媒体指出，由于各级地方政府之间存在利益博弈，使得当地基础设施和世博园基建工程间的对接工作一直不畅。 米兰市所在的伦巴第大区主席罗伯特·马罗尼日前还对意大利媒体说，由于工程进度紧，在交通服务方面尚有大约７０００万欧元（约合６亿元人民币）的资金缺口。另外，环绕世博园周边的循环水路线路安排也需做些调整。尽管如此，世博会组委会各级官员还是对建设工程如期完工表示有信心。 正在建设中的世博园位于米兰市西北，占地总面积约为１００万平方米，全部景观建筑被一条水渠所环绕，一条长１．５公里、宽２６米的林荫大道横穿整个园区，游客可以在这条路上行走、休憩、欣赏两侧的各国展馆并品尝不同国家提供的美食。据官方预计，意大利公共部门将投资１３亿欧元（约合１１３亿元人民币），私营部门投资３．５亿欧元（约合３０亿元人民币），各参展国家的投资总额也将达到约１０亿欧元（约合８７亿元人民币）。 意大利经济正处在战后最长的衰退期，失业人口超过３００万人。面对这种境遇，米兰世博会被视为振兴国家经济的难得机遇。据加蒂介绍，目前意大利有超过１０００家企业在为世博会服务，创造产值约为８亿欧元（约合６９亿元人民币）。而有研究统计显示，整个世博会所产生的直接和间接的影响，将使意大利国内生产总值增加约１００亿欧元（约合８６８亿元人民币），并创造超过６万个工作岗位。 中国将参展米兰世博会，这也是中国首次以自建馆形式赴海外参展世博会。中国国家馆以"希望的田野，生命的源泉"为主题，总面积４５９０平方米，是米兰世博园区中仅次于德国的第二大外国展馆。此外，以"食堂"为主题的万科馆、以"中国种子"为主题的中国企业联合馆也将作为中国馆的有机组成部分单独建馆参展。 米兰世博会首席执行官萨拉在评价中方参展工作时说，中国在参展工作中的投入体现了中方积极合作的姿态，聚焦农业和粮食，传递可持续发展和创新理念，这正是米兰世博会所希望倡导的。"中国是米兰世博会上的重要一员，将在丰富展会主题、保证展会成功等方面发挥关键性的作用。" 主题为"滋养地球，生命的能源"的米兰世博会将于２０１５年５月１日至１０月３１日举行，预计将吸引游客２０００万人次。