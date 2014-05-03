伊拉克４月恐怖袭击和暴力冲突致７５０人死亡

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网消息，联合国伊拉克援助团１日发表公报说，今年４月，伊拉克境内恐怖袭击和暴力冲突共导致７５０人死亡、１５４１人受伤。

由于西部安巴尔省动乱仍在持续，死伤者身份难以确定，因此该省伤亡情况未被列入统计。 根据联合国伊拉克援助团统计，今年４月，发生在伊拉克境内（除安巴尔省）的恐怖袭击和暴力冲突共导致６１０名平民和１４０名安全部队成员死亡，另有１３１１名平民和２３０名安全部队成员受伤。 除安巴尔省未被列入统计外，首都巴格达所在的巴格达省平民伤亡情况最为严重，有２５２名平民死亡、５８１名平民受伤，其他伤亡情况较为严重的还有尼尼微省、迪亚拉省、萨拉赫丁省和基尔库克省。 公报说，根据从安巴尔省卫生厅获得的未经联合国伊拉克援助团独立核实的数据，今年４月，安巴尔省的暴力事件共导致１３５名平民死亡、５２５名平民受伤，其中首府拉马迪有５７人死亡、２６５人受伤；重要城市费卢杰有７８人死亡、２６０人受伤。 联合国秘书长伊拉克问题特别代表兼联合国伊拉克援助团团长尼古拉·姆拉德诺夫在公报中说："随着暴力袭击的持续，我再次强调通过联合整体的方式解决伊拉克的恐怖威胁。只有联合有效的安全措施、政治措施和包容的社会政策，才能促进伊拉克和平。" 自去年年初以来，伊拉克恐怖活动和暴力袭击事件频繁发生，安全形势严峻。据联合国伊拉克援助团统计，２０１３年伊拉克发生的各种恐怖袭击和暴力冲突共导致８８６８人死亡，其中７８１８人是平民，另有超过１．８万人受伤，为近年来最多。