大和资本市场预计人民币将进一步下跌

哈新社阿斯塔纳讯，据华尔街日报报道，人民币令人意外的下跌走势已经告终了吗？大和资本市场(Daiwa Capital Markets)认为，没有，一切才刚刚开始，未来两年人民币将进一步下跌8%。

这家日本经纪公司的预期与市场中大多数其他机构的截然不同，其他机构都认为由于人民币的下跌是北京方面刻意为之所致，加上中国的贸易顺差还在扩大，因此人民币的跌势只会再持续一段时间，然后将反弹。但是大和有着自己的见解：

大和分析师在今日的研究报告中称，市场的抛压一直沉重，似乎还将加大。押注人民币将继续升值的交易无疑是一段时间以来金融市场中最活跃的交易。如果预期开始改变，这可能导致资金大规模撤离中国。

大和预计到今年年底和2015年年底时，美元兑人民币将分别触及人民币6.5元和6.83元，美元今日报人民币6.2593元。这一数字变大表明人民币贬值。

今年头四个月，人民币兑美元累计下跌3.3%，因中国央行刻意推动受严格掌控的人民币走软，以打击押注人民币升值的投机性交易。

人民币此轮跌势的持续时间和幅度超过多数人的预期，甚至已促使汇丰(HSBC)等看好中国的机构下调对人民币汇率的预期。这些机构表示，2014年年底美元将兑人民币6.14元。这仍意味着人民币将较目前升值1.9%。

不过大和认为，有两个情况正推动人民币进一步走软。该机构称，第一个是人民币的走低反映了"信贷状况的日益恶化"，体现在遭遇偿贷困难的高负债企业数量不断增加。第二个是，为帮助企业获得贷款以及提振正放缓的经济，中国央行向货币市场注入了大量资金以推低债券收益率，不过这也推动人民币走低。

大和称，如果中国央行今天停止注入资金，明天可能就会出现一场信贷危机。但如果市场发现人民币持续贬值，则可能由感到困惑变为紧张或恐慌。