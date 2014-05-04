丑闻缠身的多伦多市长请假前往外地戒瘾

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC报道，因为使用毒品和酗酒导致丑闻缠身的多伦多市长罗伯特·福特，证实前往外地寻医戒瘾。

当地警方目前正在调查一个指称福特吸食毒品"霹雳可卡因"的录像。 周三，正在竞选连任的福特曾经表示将会暂时离开，以便寻医协助。 他的哥哥道格拉斯·福特向加拿大媒体证实了此一消息，称这位加拿大最大的城市的市长"在一个不便透露的地点接受住院治疗"。 虽然福特丑闻缠身、又被人说成是"口不择言"等等，但是在民意调查上，独立身份竞选的他还是领先中间偏右的约翰·托瑞以及左翼的华裔候选人邹至蕙。 分析人士说，不过现在距离10月27日的投票日还有相当一段时间，福特能否戒瘾成功、以健康的形象出现在选民面前也成了他的一大考验。 先前就有报道说，福特染上毒瘾，经过多次否认，但是在警方说，掌握了他吸食毒品的录像之后，福特本人终于在去年承认，曾经在"醉酒"的情况下吸食可卡因。 在传出了吸食毒品的丑闻之后，多伦多市议会投票通过剥夺他大部分市长的权力以及预算。 他的市长竞选对手也迅速对其寻医戒瘾的消息作出回应，约翰·托瑞说"在个人程度上，对福特寻医感到松了一口气"，但是"为了多伦多好，我希望市长辞职"。 邹至蕙则说，福特寻医戒瘾的决定太迟了，多伦多需要一个新的市长。