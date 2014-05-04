渔夫意外网到罕见的粉色尖牙剑吻鲨 长相保持史前样子

哈新社阿斯塔纳讯，据美国中文网援引英国《每日邮报》5月3日报道，墨西哥湾捕虾船上的渔民意外地网到一只长着史前样子的剑吻鲨,这是人类至今看到的最罕见的鲨鱼。

基佛罗里达韦斯特岛外捕到的这只剑吻鲨，长18英尺(5.5米)，粉红色，一个长长的吻状突出下藏着尖尖的利齿，它是这个海湾第二次捕到的这类鲨鱼。

人们知道剑吻鲨生活在日本海域的深海中，在这处海湾出没非常少见，这是10多年来第一次出现。

SF Gate报告说10年前出现的一只剑吻鲨使科学家们非常兴奋以致于很快出炉了一篇科学论文。

最近的这次平常捕捞中，渔民把网布到水下2000英尺(610米)深处，使他们吃惊的是他们发现网上来的虾堆中竟然有个粉红色的大家伙。

这个有着史前长相有时被称为"活魔鬼"的家伙伤得很重摔在甲板上，尖利的牙齿使渔民们都不敢靠前丈量。

渔民穆雷告诉SF Gate："我都不知道那是什么东西。我都不敢拿尺子去量，它的尖牙太可怕了，被咬到就完蛋了。"

不打算把它留下来做研究，穆雷决定用他的手机赶紧拍些照然后把它放回海里去。

后来，穆雷把鲨鱼的照片拿给孙子看，孙子看了后非常兴奋。穆雷说："我三岁的孙子很爱鲨鱼，我们每次捕到鲨鱼都要拍下照片给他看。这次他看到后就喊‘哇哦！爸爸，快来！'"