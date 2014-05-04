微软研发手势操控键盘 或变革未来电脑操作方式

哈新社阿斯塔纳讯，据环球网援引美国瘾科技4月29日报道，触控操作甚至悬浮手势功能使得人们可以直接利用手指在屏幕上进行操作，日益成为最主要的手机操控方式。但是对于电脑而言，用手指在屏幕上操作似乎就没有那么方便和轻松了。不过，微软正在研发一款集打字、手势操作于一体的键盘，如果能够最终上市，相信会为个人电脑带来革命性的操控体验。

这款键盘在按键之间布设了大量红外线运动传感器，可以感知用户在键盘上方的手势，方便用户以一种更加自然舒适的位置进行手势操作。尽管目前这项技术的分辨率非常低，仅为64像素，但是已经能够快速精确地识别一些复杂的手势指令。这使得它将为用户带来很多意想不到的玩法，比如玩赛车游戏时再也不用外接手柄，而是使用更加直观的双手模拟方向盘进行操作。

目前还不清楚这款键盘的量产计划，不过微软表示目前的工程样机精度还没有达到最佳要求。但是不管怎么样，这的确是一个相当实用的想法，能够大大简化电脑的操作。此外，微软还表示，由于传感器可以精确判断用户指尖的位置，因此这款键盘甚至还可以当成一整块"触摸屏"使用。如果这款键盘能最终上市，也许电脑将不再需要配备昂贵、"鸡肋"的触控屏幕。