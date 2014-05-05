“不可能挖出来” 阿富汗滑坡现场确定为集体墓地

哈新社阿斯塔纳讯，据文学城网消息，阿富汗东北部巴达赫尚省2日发生山体滑坡，村庄被掩埋。当地政府已确认超过350人死亡，失踪人数可能超过2000人，但遇难人数确切数字眼下尚不清楚。由于设备匮乏，搜救行动进展缓慢，当局3日表示救援人员无法挖掘出埋在石块和泥土下的人，巴达赫尚省省长沙阿•瓦利•阿迪称，当局决定宣布滑坡现场为集体墓地，悼念仪式将于晚些时候举行。

重型机械无法进入挖掘 据当地媒体报道，2日的山体滑坡共发生两次。第一次灾害发生后，众多居民自发前往事发地点救援，随后山体滑坡再次发生，导致大量人员被埋。事发村庄地处山区之中，其背枕山体近一半土石垮塌滑坡，所过之处房屋树木皆被夷平。 3日破晓后不久，当地村民和一些警察使用简单的挖掘工具开始搜救，救援人员随后赶到现场，部分救援人员搭乘阿富汗军方的军机前往灾区。 "我们设法把一台挖掘机运到灾区，但挖掘看起来没有作用，"巴达赫尚省警方官员赛义德说。受灾范围以及泥土的厚度意味着只有重型机械才能发挥作用。然而，当地道路状况不允许重型机械通行。

"不可能将遗体挖出来"

"泥层非常厚，人们非常难以把尸体挖出来，"阿富汗国家灾难管理局巴达赫尚省负责人德赫坎说。45岁的当地居民努尔在山体滑坡中失去了一名亲人。"我们真的没法把任何人从废墟中救出来，我们已经失去了救出任何人的希望，"他说。 阿富汗第二副总统哈利利3日抵达事故现场慰问村民，并表示政府将全力展开救援。阿富汗总统发言人拉兹也在推特上宣布，总统卡尔扎伊已签署命令将5月4日定为全国哀悼日。据新华社又讯 不过CNN援引省长沙阿•瓦利•阿迪的说法称，高达50米的泥土覆盖，无法挖出尸体。哈利利说："这里将成为他们的墓地"，"不可能将他们的遗体挖出来"。2012年阿富汗北部山体滑坡致死71人，当时当局也是由于难以挖出大量尸体最终只能宣布事发地点为集体墓地。 据英国媒体报道，联合国方面的救援组织目前的重点主要在安置4000名直接受灾的灾民身上。救灾物资通过小型车辆和直升机运输进入灾区。幸存的村民已被当地政府转移至临时安置点。