美媒称五因素威胁美“一超”地位 中国崛起难遏制

哈新社阿斯塔纳讯，据中国新闻网援引美国《外交政策》杂志5月4日报道，伴随乌克兰危机日益加剧，美国开始思索强权政治的重新崛起。美前总统克林顿于1992年预测，强权政治和大国竞争将会随冷战结束，但俄罗斯、中国等国家的重新崛起及外交政策的强硬化，使美国开始重新认识自身地位以及国家竞争现状。

冷战结束后，美国成为世界唯一超级大国。因此有理论称强权政治将逐渐退出历史舞台，取而代之的是以美国主导的"民主国家"互动。但中东、中国、俄罗斯、美国盟国以及本国经济带来的挑战开始冲击这一理论。 20世纪90年代以后，美国开始投资支持北约，并且干涉中东国家事务，消灭反对力量攫取利益。但结果表明，在这一过程中，美国及北约国家不但恶化了同俄罗斯的关系，还造成了很大损失，比如在伊拉克、阿富汗及叙利亚发动战争，已造成数万亿美元的开支和数千人员损失。 中国的崛起同样对美国是一个巨大的挑战，虽然中国目前的国力还难以超越美国，但其经济和军事力量发展速度与日俱增。而美国已很难利用地缘政治遏制中国发展，目前中国已开始积极争取近海权益，确保领土安全。 文章称，俄罗斯在总统普京的领导下，外交政策趋于强硬，并且通过实际行动展示其国力，同时积极保障领土安全。俄罗斯在叙利亚及乌克兰地区采取的"军事行动"已表明其强硬态度，并且愿意牺牲同美国的关系以保障国家利益。 与此同时，美国的盟友已经愈发自主化，数据表明，美国在欧洲及亚洲的盟国已经开始削减军费开支，并且减少对美国军事行动的支持。 文章最后指出，2008年的国际金融危机也对美国的经济产生了极大的负面影响，削弱了国力。这五个因素使得美国开始重新认识世界格局和当下愈发激烈的国际竞争，强权政治已开始复苏，尽管美国拥有地理、能源以及经济的得天独厚的优势，但想要稳固其超级大国的位置，仍须长远规划。