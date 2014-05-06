科学家：今年厄尔尼诺现象恐创数十年来之最

哈新社阿斯塔纳讯，据路透悉尼5月5日 -一名澳洲气候科学家表示，太平洋水温急速升高，加上温暖海水加速向东边流动，令人担心今年的厄尔尼诺(圣婴)现象可能是数十年来之最。

厄尔尼诺现象即为太平洋海洋表层暖化现象，其会影响风向，同时可能在全球不同地区引发洪灾及旱灾，从而打击食物供给。 联合国世界气象组织4月15日表示，多数气象预测模型显示，厄尔尼诺现象可能在年中形成，但目前要评估其强度仍为时过早。 澳洲Commonwealth Scientific and Industrial ResearchOrganisation气象专家WenjuCai表示，太平洋海水温度高于之前出现厄尔尼诺现象的年分，同时温暖海水迅速朝东边移动，令人担心这是重大灾害的前兆。 "我认为这带着浓厚厄尔尼诺特征。"Cai称。 "早早出现了强烈的厄尔尼诺特征，过去几个月我们已看到这种情况，很不寻常；造成温度上升的风相当强，而且有所谓的先决条件效应，系统中必须已存在大量的热，才会形成大型厄尔尼诺。" 他是根据美国国家海洋及大气管理局发布的研究数据，产生出这样的推论。 气象学家指出，未来一两个月将可能确定是否会出现厄尔尼诺现象，不过很难预测这类天气情况的强度。 澳洲气象局4月8日表示，2014年发生厄尔尼诺现象的机率超过70%。 澳洲气象局周二将发布下一次的厄尔尼诺展望报告；日本气象厅则料在未来几周更新预测。