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    11:46, 06 五月 2014 | GMT +6

    纳扎尔巴耶夫总统将出席军衔授予仪式

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    哈新社阿斯塔纳讯，据总统府新闻局公布的总统近期活动安排，总统纳扎尔巴耶夫将于5月6日出席在总统府举行的军衔授予仪式。

    此外，总统纳扎尔巴耶夫还将在5月7日出席祖国保卫者日庆典活动，5月9日出席纪念卫国战争胜利69周年庆祝活动。

    标签:
    军事 黄金储备
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