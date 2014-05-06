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11:46, 06 五月 2014 | GMT +6
纳扎尔巴耶夫总统将出席军衔授予仪式
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哈新社阿斯塔纳讯，据总统府新闻局公布的总统近期活动安排，总统纳扎尔巴耶夫将于5月6日出席在总统府举行的军衔授予仪式。
此外，总统纳扎尔巴耶夫还将在5月7日出席祖国保卫者日庆典活动，5月9日出席纪念卫国战争胜利69周年庆祝活动。
标签:
军事
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